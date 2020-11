focus Serie A, la Top 11 del 7° turno: 10 squadre rappresentate, Mkhitaryan domina

Henrikh Mkhitaryan è senza dubbio il miglior giocatore del 7° turno di Serie A. La sua tripletta con cui ha condotto la Roma al successo sul campo del Genoa lancia i giallorossi in classifica e gli vale un 8.5 in pagella, voto di gran lunga superiore a chiunque altro giocatore. Top 11 più eterogenea che mai con 10 squadre rappresentate. Eccezione, lo Spezia che piazza ben due uomini (Pobega e Nzola) dopo il netto successo a Benevento. Questo è il nostro 4-3-3:

MARCO SILVESTRI

Milan-Hellas Verona 2-2

Monumentale. Salva tutto quello che può, si inventa due parate clamorose su Hernandez. Alza il muro finché può, ma la difesa non lo aiuta nel finale. Nessuna responsabilità sulle due reti subite.

DANILO

Lazio-Juventus 1-1

Gli allenatori scelgono i propri generali non sempre per stelle o talento ma per affidabilità. Polivalente, sostanzioso, il brasiliano è l'inamovibile che non t'aspettavi del nuovo corso di Pirlo.

CRISTIAN ROMERO

Atalanta-Inter 1-1

Ringhia subito su ogni pallone e anticipa chiunque, lo fa anche coi compagni: sporca, interviene e scappa all’indietro in maniera preventiva, dei nuovi arrivati è uno dei pochi che si è adattato ai dogmi del Gasp. Nel finale alza ancora l’asticella, sbatte ripetutamente la porta in faccia a Lukaku, limita il belga con ogni mezzo a disposizione.

KALIDOU KOULIBALY

Bologna-Napoli 0-1

Solito muro difensivo, troneggia con potenza nella retroguardia: magnifico un intervento su Orsolini nel primo tempo. Avrebbe pure segnato, ma il VAR gli ha tolto la gioia.

ASHLEY YOUNG

Atalanta-Inter 1-1

Un passo avanti rispetto a Madrid. Solita corsa e doppia fase ben fatta. Ottimo l'assist per Lautaro.

NAHITAN NANDEZ

Cagliari-Sampdoria 2-0

È uno dei migliori centrocampisti del campionato e lo dimostra. Bellissimo lo slalom in occasione del suo gol, quando con un tocco manda al bar Candreva e Yoshida e resta freddo davanti ad Audero. Per il resto rifiniture coi tempi giusti e tanto spirito di sacrificio in fase difensiva.

FRANCK KESSIE

Milan-Hellas Verona 2-2

Nel momento di maggior difficoltà affila e affonda i tacchetti. Suo l’inserimento per la rete del 2-1, si procura anche il calcio di rigore che Ibra non trasforma.

TOMMASO POBEGA

Benevento-Spezia 0-3

Ha il gran merito di sbloccare la gara con un inserimento perfetto dei suoi. Sembra giocare in questa squadra da sempre per come si intende coi compagni di reparto. Non sbaglia un inserimento negli spazi che aprono le tre punte.

HENRIKH MHITARYAN

Genoa-Roma 1-3

Assoluto protagonista della gara di Marassi. Tripletta personale, giocate, assist e record di numeri a corredo di una prestazione che lo vede anche prezioso jolly di attacco. Con l'uscita di Borja Mayoral, va ad occupare anche la posizione di prima punta. Migliore in campo, prestazione devastante da autentico trascinatore.

M'BALA NZOLA

Benevento-Spezia 0-3

Nel primo tempo fa una gara di grande sacrifici arretrando per aprire varchi e tenere alta la squadra. Nella ripresa si scatena con una doppietta da centravanti vero che decide la gara. Primi gol in Serie A, probabilmente non gli ultimi.

FELIPE CAICEDO

Lazio-Juventus 1-1

Eroe di giornata: raddrizza un match che sembrava perso.