FOCUS TMW - Top e Flop 20, Immobile vola. Quagliarella, che crollo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciro Immobile saldamente al comando della classifica dei migliori giocatori di Serie A. Anche in un pomeriggio difficile come quello del Mapei Stadium il capocannoniere è riuscito a lasciare la sua firma e a portarsi a casa un 6,5. Intanto avanza Paulo Dybala, la cui cura Sarri sta portando benefici. Occhio anche a Kulusevski del Parma, protagonista nel derby emiliano nel quale ha conquistato un 7,5. Flop 20 che condanna ancora la Sampdoria, nonostante la classifica in campionato stia notevolmente migliorando. Sorprende come new entry Fabio Quagliarella, capocannoniere e secondo miglior giocatore per media voto della passata stagione.

TOP 20

6,92 IMMOBILE (Lazio)

6,86 ZAPATA (Atalanta)

6,81 SIRIGU (Torino)

6,79 SENSI (Inter)

6,77 LUIS ALBERTO (Lazio)

6,70 DYBALA (Juventus)

6,67 NAINGGOLAN (Cagliari)

6,65 RIBERY (Fiorentina)

6,58 CASTROVILLI (Fiorentina)

6,58 MILIK (Napoli)

6,58 KULUSEVSKI (Parma)

6,55 VELOSO (Hellas Verona)

6,55 BERARDI (Sassuolo)

6,54 CORREA (Lazio)

6,50 NANDEZ (Cagliari)

6,50 OLSEN (Cagliari)

6,50 PELLEGRINI (Roma)

6,46 LAUTARO MARTINEZ (Inter)

6,46 DZEKO (Roma)

6,46 PJANIC (Juventus)



FLOP 20



5,30 BERESZYNSKI (Sampdoria)

5,35 VERDI (Torino)

5,36 STEPINSKI (Hellas Verona)

5,36 MURILLO (Sampdoria)

5,38 MURRU (Sampdoria)

5,43 RISPOLI (Lecce)

5,43 PEZZELLA (Parma)

5,44 VIEIRA (Sampdoria)

5,50 SPALEK (Brescia)

5,50 LERAGER (Genoa)

5,50 ZAPATA (Genoa)

5,50 KESSIE (Milan)

5,50 PIATEK (Milan)

5,50 COLLEY (Sampdoria)

5,50 NKOULOU (Torino)

5,55 HERNANI (Parma)

5,55 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

5,55 MATEJU (Brescia)

5,55 BERNARDESCHI (Juventus)

5,55 CALABRIA (Milan)