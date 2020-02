FOCUS TMW - Torino, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nessun volto nuovo, se non il giovane terzino per la Primavera Damiano Cancellieri, e diversi addii. In questa sessione di calciomercato invernale il Torino è stato sicuramente una delle squadre meno protagoniste, almeno in entrata. Otto uscite e zero acquisto per la prima squadra è infatti il bilancio della società granata al 1° di febbraio. Vediamo tutte le operazioni nel dettaglio:

ACQUISTI - Il club del presidente Cairo, come del resto nella scorsa estate, è riuscito a confermare tutti i big, da Sirigu a Belotti, passando per Nkoulou, fino ad Ansaldi. Nessun nuovo giocatore, invece, nonostante i tentati approcci con l'Udinese per Fofana e Okaka, o col Napoli per Younes. Da registrare, in questo senso, esclusivamente lo scambio di prestiti chiuso ieri col Cagliari tra i giovani Ivan Michelotti e Damiano Cancellieri.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Damiano Cancellieri (difensore, Cagliari) - Prestito.

CESSIONI - Rosa sfoltita con la partenza dei giocatori scontenti o meno utilizzati da mister Mazzarri nella prima parte della stagione: fuori dunque Iago Falque, Bonifazi e Laxalt (rientrato anzitempo al Milan), così come il giovane Parigini, mentre ha deciso di restare a Torino l'altro uomo mercato Zaza.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Andrea Zaccagno (portiere, Virtus Entella) - Prestito;

Ivan Michelotti (difensore, Cagliari) - Prestito;

Kevin Bonifazi (difensore, SPAL) - Prestito con obbligo di riscatto;

Alessandro Buongiorno (difensore, Trapani) - Prestito;

Diego Laxalt (centrocampista, Milan) - Fine prestito;

Nicola Rauti (attaccante, Monza) - Prestito;

Vittorio Parigini (attaccante, Genoa) - Cessione a titolo definitivo.

Iago Falque (attaccante, Genoa) - Prestito.