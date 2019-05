Fronte compatto anti-SuperLega: "Difendiamo i campionati"

Fonte: La Gazzetta dello Sport

© foto di Imago/Image Sport

Ieri a Varsavia si è riunito il board delle Leghe europee. Fronte compatto contro la riforma che prevederebbe dal 2024 una Champions League in formato SuperLega europea con le migliori 24 squadre del torneo qualificate all'edizione successiva. Una riforma che ucciderebbe o quasi i campionati nazionali. In merito, il vicesegratario Alberto Colombo ha sintetizzato i tre principi alla base del discorso: "Difesa del merito sportivo e qualificazione alle coppe attraverso i campionati nazionali. No a più partite europee rispetto a quelle attuali e no alle coppe nei weekend. Più solidarietà nella distribuzione delle risorse per proteggere l'equilibrio competitivo delle competizioni domestiche e la sostenibilità economiche di tutti i club".