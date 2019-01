Frosinone, Crisetig dice no al Crotone. E blocca Schiattarella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista Lorenzo Crisetig non sembra essere convinto di scendere di categoria e tornare a vestire la maglia del Crotone. Il classe ‘93 del Frosinone infatti starebbe puntando i piedi, come riporta Sky Sport, rallentando l’arrivo di Pasquale Schiattarella in gialloazzurro dalla SPAL. Il club ciociaro proverà a convincere il calciatore a uscire, per poi inserire una nuova pedina in mezzo al campo, ma qualora non dovesse riuscirci resterà probabilmente con gli uomini attuali.