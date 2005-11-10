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Frosinone, Calvani: "Sto bene, ho recuperato. Atalanta forte ma andremo per provare a vincere"

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Stefano Martini
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Stefano Martini
Oggi alle 13:40Serie A
23.10.2026 13:40Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone

A due giorni dal match contro l'Atalanta, per il Frosinone tra qualche istante presso la sala stampa del Benito Stirpe di Frosinone parlerà il difensore dei canarini Gabriele Calvani. Diretta testuale a cura di TMW

13.10 inizio conferenza previsto ore 13:30
13.30 inizia la conferenza. Come sta?
"Sto bene, ho recuperato dall'affaticamento di settimana scorsa al flessore destro. Mi sono allenato tutta la settimana con la squadra"

In questa fase della stagione tutti parlano di Frosinone. Vi crea pressione?
"Parlo personalmente, a me non crea pressione. Noi siamo disposti a seguire il mister e le sue idee"

A livello personale e nello spogliatoio cosa vi crea questa voce di Nazionale?
"Il salto da serie A a B è importante ma non abbiamo grande differenza nella predisposizione alla gara perchè proviamo sempre a vincere con le idee del mister e dunque questo non cambia"

L'Atalanta ha grandi assenze. Come immagina questa partita?
"Squadra fortissima, affermata ma andiamo dritti per la nostra strada come sempre. Scendiamo sempre in campo per vincere"

Un grande avvio del Frosinone e di Calvani. Come è stato annullato il gap con la serie B?
Penso che questo deriva dal fatto che siamo un grande gruppo che crediamo tutti nelle stesse idee e andiamo tutti nella stessa direzione questo ci permette di esaltarci uno ad uno. Stiamo andando dritti con le nostre idee, quelle del mister e credo che questo ci sta aiutando"

Cosa le ha trasmesso il mister in questo anno e mezzo?
"Sono molto grato al mister per queste stagioni. Dal punto di vista umano lo conosciamo è sempre trasparente. Do sempre tutto me stesso e sono sempre a disposizione"

Come ci si prepara in questo campionato di tour de force?
"Dal mio punto di vista si prepara una gara alla volta altrimenti diventa troppo complicata"

A volte il Frosinone è in vantaggio ma siete comunque costretti a fare delle rincorse. A volte vi chiedete chi ve lo fa fare?
"Si però crediamo tanto in ciò che facciamo e dunque lo facciamo perchè crediamo tanto nel mister"

13.40 terminata la conferenza di Calvani

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