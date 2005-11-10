Frosinone mai domo, Spalletti spiega le scelte, De Rossi respira: le top news delle 18

Il Frosinone di Massimiliano Alvini non muore mai. Dopo il 4-4 con l'Atalanta il tecnico Alvini ha spiegato in conferenza: "Al 4-4 è stata una grande liberazione e dedicato a chi è venuto qui da Frosinone. Venire qua e giocarsela alla pari dopo aver fatto 4 gol rimane un rammarico: noi siamo venuti qua determinati ed è questa la cosa più importante".

Respira il Genoa, respira Daniele De Rossi. Così il tecnico rossoblu in conferenza dopo l'1-0 al Venezia: "Grande sofferenza nel secondo tempo, grande sofferenza negli ultimi 25 minuti con la Fiorentina ma per salvarsi bisogna giocare così. I ragazzi ci sono riusciti. Abbiamo concesso un paio di occasioni e sono quelle le cose più gravi perché prendere gol dopo aver sofferto così sarebbe stata una pugnalata. Non siamo riusciti a spingerli via e il Venezia ha qualità e gamba e l'ha dimostrato".

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara sul campo del Lecce: “Il tema delle assenze non ci può aiutare, dobbiamo fare delle scelte su quelle che sono le cose importanti. Parlare di infortuni non mi produce una classifica miglior. Woltemade ha fatto bene col Rennes? Secondo me ha giocato una buona gara, hanno fatto un buon tandem. Ci hanno messo qualcosa anche come insieme, ma è l'ottava volta che giocano insieme. Sono discorsi che si fanno per cercare il pelo nell'uovo, poi giocando sempre insieme si va incontro a una domanda che potrebbe essere avere un infortunato in più. Lo puoi fare di giocare sempre con due punte di ruolo quando nei hai quattro a disposizione e ne puoi cambiare due. Secondo me sarebbe meglio fare il contrario, poi la necessità vuole questa cosa qui però non è detto che uno ha ragione nel farli giocare insieme".