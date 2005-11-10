Il Frosinone in zona-Conference, respira il Genoa: la classifica aggiornata in Serie A
Daniele Najjar
Un Frosinone mai domo strappa un pazzesco 4-4 in casa dell'Atalanta: un punto che chiaramente fa più contenta la squadra di Alvini, neopromossa che però ora è addirittura sesta in classifica, ad una sola lunghezza dal Milan ed in piena zona-Conference League. La squadra di Sarri, per contro, resta inchiodata all'undicesimo posto.
A Genova respira il Genoa di De Rossi: sofferto 1-0 contro il Venezia che vale tre punti pesanti nella lotta salvezza, con la squadra di Nicola che invece resta all'ultimo posto.
Questa la classifica aggiornata della Serie A
Inter 22(8)
Lazio 22 (8)
Roma 18 (8)
Como 17 (8)
Milan 15 (7)
Frosinone 14 (8)
Torino 13 (8)
Cagliari 13 (8)
Juventus 11 (7)
Napoli 11 (8)
Atalanta 10 (8)
Lecce 9 (7)
Bologna 8 (8)
Sassuolo 8 (8)
Monza 7 (8)
Genoa 7 (8)
Udinese 4 (7)
Fiorentina 4 (8)
Parma 4 (8)
Venezia 3 (8)