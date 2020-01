© foto di Insidefoto/Image Sport

Le strade di Steven Nzonzi e del Galatasaray sono destinate a dividersi: in prestito dalla Roma, il centrocampista dovrebbe a breve lasciare anche la Turchia dopo il litigio con il suo allenatore, Terim. Uno strappo con squadra e allenatore che ha portato alla richiesta della sua cessione: "Non devo chiedere scusa a nessuno, non ho fatto nulla. Ma adesso basta, voglio andarmene”, è quanto riportato dal portale turco fotospor.com. La Roma è già alla ricerca di nuove soluzioni per il giocatore.