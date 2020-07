Gara bloccata tra Atalanta e Bologna al 45': Gasperini espulso dopo rissa verbale con Mihajlovic

Pareggio giusto al termine del primo tempo tra Atalanta e Bologna, bloccate sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Occasioni da una parte e dall'altra e molto nervosismo nonostante in palio ci siano solo i tre punti e nessun obiettivo concreto. La prima occasione è degli ospiti con Soriano che ha calciato di potenza dal limite dell'area trovando l'ottima risposta in corner da parte di Gollini. Dopo sono i nerazzurri a salire bene e a trovare la prima vera occasione con Gomez che però non calcia bene dopo l'ottimo assist di De Roon in contropiede. Predominio territoriale dei padroni di casa fino al 35', poi di nuovo Bologna pericoloso con Barrow che colpisce una clamorosa traversa su calcio di punizione. Finale condizionato dall'espulsione di Gasperini dopo un violento scontro verbale con Mihajlovic per alcune grida della panchina atalantina nei confronti dei giocatori del Bologna. Solo ammonito il tecnico serbo degli emiliani.