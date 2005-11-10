Gasperini ha ragione, Balerdi è un grande acquisto. Quanto è costato l'argentino

La Roma ha frenato contro il Napoli, ma per come si era messa la partita il 3-3 del Maradona può rendere soddisfatto Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso sorride soprattutto per alcune nuove conferme arrivate in un momento di difficoltà dal punto di vista degli infortuni, con tanti big fuori. Dal cilindro per il Gasp è però saltato fuori il coniglio Leonardo Balerdi che con una doppietta ha tolto le castagne dal fuoco.

Per Gasperini è un grande acquisto

"Con lui e De Roon ho avuto la sensazione di aver preso due leader. Balerdi conosce il calcio e ha un'energia straordinaria: un grande rinforzo per noi", ha spiegato l'allenatore giallorosso al termine della partita di ieri. E dati alla mano è difficile dargli torto, visto l'impatto avuto dal centrale argentino arrivato a fine calciomercato dall'OM.

Cifre e numeri gli danno ragione

In fase difensiva ha colpito per le sue letture e la sua velocità nei recuperi, così come per la leadership. E ora si sta facendo vedere anche in zona gol con forza. Già, ma quanto è costato Balerdi alla Roma? Poco, per il momento. 1 milione di prestito con diritto di riscatto per arrivare a 16 milioni complessivi. Ma questo diritto può diventare obbligo al raggiungimento dell'Europa e contemporaneamente di un numero di presenze del giocatore da almeno 45 minuti. Una cifra comunque variabile che si abbasserà all'aumentare delle partite giocate. Un'operazione win-win, verrebbe da dire. Con Balerdi che comunque non costerà più di altri 15 milioni alla Roma. Sì, Gasp ha ragione. Un grande acquisto.