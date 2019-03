© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gennaro Gattuso si gioca il futuro al Milan in un mese. Il punto lo fa oggi Tuttosport: l'allenatore ha la piena fiducia della società ma si gioca Champions League e Coppa Italia. E' vietato fallire per Ringhio: il Milan gli ha rinnovato la fiducia e lo ha già confermato ma è chiaro che in caso di doppio fallimento dell'obiettivo, tutto potrebbe tornare in discussione.