Gattuso: "Contro il Barça servirà una grande prestazione. E forse non servirà nemmeno..."

Dobbiamo fare una grande prestazione e forse non servirà nemmeno. Così Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. "Sappiamo che per noi sarà una partita molto difficile, conosciamo le qualità del Barça e che tipo di squadra è. Dobbiamo fare una grande gara, sia tecnica che tattica. E forse non basterà nemmeno. Affronteremo una grande squadra composta da grandi campioni".

