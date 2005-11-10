Gattuso, fari sul prato dell'Olimpico: "Lazio e Roma non possono provarlo prima"

La Lazio vince ancora, ma nel post-partita della sfida vinta contro il Parma per 2-1 (rete di Taylor e autogol di Diego Carlos per i biancocelesti, prima del definitivo e rocambolesco 2-1 di Lontani per gli ospiti) il tecnico Gennaro Gattuso ne ha approfittato per porre l'accento su un aspetto in particolare, fra gli altri. Parliamo delle condizioni del prato dello stadio Olimpico.

Le parole di Gattuso sul prato dell'Olimpico

Prima ai canali ufficiali del club e poi in conferenza, il tecnico biancoceleste ha sottolineato questo aspetto: "Ci sta qualche ripartenza, i primi quindici minuti eravamo rallentati. Sutalo e Oliver hanno fatto fatica, anche per il terreno dell’Olimpico che era imbarazzante oggi. Questo un po’ ci ha penalizzato, poi eravamo troppo prevedibili e la palla scorreva piano", ha detto a LazioStyleChannel.

Poi in conferenza ha rimarcato, pur sminuendo il tono della dichiarazione nello specificare che non si trattasse di una polemica da parte sua, ma solo di un disagio cui far fronte: "Il manto erboso era irregolare, però va bene. Non è una polemica, né noi né la Roma abbiamo la possibilità di provare il campo e i giocatori già nello spogliatoio hanno borbottato per le condizioni del campo. La palla ha fatto dei movimenti strani".