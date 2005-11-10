Gattuso: "Io non ero all'altezza del mio Milan, lo capii dal rumore che faceva il pallone"

Ha parlato anche di Milan, Gennaro Gattuso nel corso del suo intervento al Festival dello Sport di Trento. Queste le sue parole in merito ai rossoneri:

Viene pubblicato un video di Boban che dice: "Rino è straordinario, speciale, capii subito che anticipava tutti, infatti è stato Campione del Mondo".

"Per me loro sono stati fondamentali, i Boban, Maldini, Costacurta e Albertini. Bisognava solo osservarli e fare copia-incolla. Non sbagliavano un atteggiamento. Era facile, per me era un sogno, non ero all'altezza di quel Milan lì. Lo sentivo dal rumore che faceva la palla quando la calciavo io rispetto a quando la calciavano loro. Dentro Milanello c'erano poi tantissime foto di trofei vinti e i primi anni vincevamo poco o nulla. Allora lavoravo per mettere anche le mie foto a Milanello. Devo ringraziare questi campioni e persone speciali".

Baresi, Maldini, Berlusconi: qualcuno di questi tre ti metteva in soggezione?

"Paolo (Maldini). Campione a 360°. Quel giocatore che per non saltare un allenamento prendeva l'Aulin a 39 anni anche se stava male. Uno spessore incredibile, spessore imbarazzante dal punto di vista tecnico, tattico".

Quanto ti ha fatto arrabbiare il murale imbrattato su Baresi?

"Tanta, ma viviamo in un mondo difficile, problematico".