Gennaio al ribasso? Non ora. Giro di milioni pronto a scattare

Spesso e volentieri si parla del mercato italiano in generale, e della sessione di gennaio più nello specifico, alla stregua di un movimento calcistico povero, fatto di idee ed intuizioni più che di bonifici di grande rilievo ed investimenti degni di questo nome. Ciò che il mese in corso sta proponendo, invece, assume contorni lontani anni luce da questo tipo di ideali, raccontando idee ad ampio raggio come quelle di Pantaleo Corvino che ha anticipato la concorrenza dei principali club italiani assicurandosi le prestazioni di Traore per la Fiorentina a partire dal prossimo campionato. Chi potrebbe muovere un gran numero di milioni è Leonardo: il deus ex machina del mercato del Milan con la decisione di cambiare centravanti coinvolge contestualmente i destini di altri due club: la Juventus che si ritrova un giocatore come Higuain che aveva considerato già ceduto e che incassa il prestito più oneroso della storia, ed il Chelsea che è pronto a rilevare l’operazione che il Milan aveva apparecchiato in estate. Senza considerare l’assalto a Piatek, magari da finanziare con la cessione di Calhanoglu al Lipsia dopo il rilancio delle ultime ore. E con l’aggiunta dell’interesse nei confronti di Barella da parte dell’Inter per giugno ed i rilanci delle avversarie qualora si dovessero concretizzare assalti multimilionari come quello del Psg ad Allan. Insomma una pioggia di milioni, la cui potenzialità potrebbe cambiare le sorti perlomeno economiche del nostro calcio.