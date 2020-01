© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa ha definito l'arrivo di Bruno Amione. Il difensore centrale argentino del Belgrano, classe 2002, era già stato accostato ai rossoblù in estate, ma l'operazione non poteva concretizzarsi a causa dello status di minorenne. Ora, compiuti i 18 anni lo scorso 3 gennaio, il ragazzo può finalmente arrivare in Italia: il Genoa, secondo Sky Sport, è pronto a prenderlo per una cifra tra i 3,5 e i 4 milioni.