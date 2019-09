© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia del match contro il Bologna Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, ha presentato le qualità del collettivo felsineo in conferenza stampa: "Mi aspetto un avversario di valore, non è la sconfitta con la Roma che cambia le carte in tavola. Il Bologna è una squadra che mi piace per come si pone in campo e accetta la battaglia in qualsiasi momento. Quest'anno sarà difficile trovare gare scontate sulla carta. Le motivazioni dovute alla situazione personale di Sinisa Mihajlovic? Ho ascoltato sempre con piacere le interviste dei calciatori e dell'ambiente in cui vive. Sono interviste che ti fanno veramente piacere ascoltare. Sono tutte rivolte alla positività che quest'uomo ha dimostrato di avere quando stava bene e si sono ingigantite quando ha avuto questo problema. Quanto incida non lo so dire, quello che so è che la gratitudine che i giocatori hanno verso di lui può essere un veicolo importante".