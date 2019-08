Genoa, Andreazzoli: "Saponara? Valutiamo, ma condizione deficitaria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novità di formazione in casa Genoa? L'allenatore rossoblù, Aurelio Andreazzoli, ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "Intanto abbiamo con noi Agudelo e Pajac che erano squalificati. Oggi facciamo allenamento con Saponara per vedere quale sarà la sua condizione, anche se è deficitaria. Noi anteponiamo sempre la salute dei calciatori a tutto il resto".