Genoa, a breve la conferenza stampa di De Rossi

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Genoa, a breve la conferenza stampa di De RossiLive TMW
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Marco Campanella
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Oggi alle 22:50Serie A
autore Marco Campanella
17.10.2026 22:50Serie A
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In questi minuti, Daniele De Rossi è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra il suo Genoa e la Roma nella settima giornata di Serie A. Diretta testuale a cura di TMW.
22.50 - A breve la conferenza stampa di De Rossi.
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