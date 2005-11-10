Genoa, Waife: "Contento per l'opportunità. Spero di fare una buona stagione"Live TMW
Marco Campanella
Al termine di Roma-Genoa, è il rossoblù Waife a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.
23.00 - Inizia la conferenza stampa.
Le tue emozioni?
"Sono contento, ringrazio il mister e i compagni. Ringrazio anche i tifosi che mi sostengono da sempre. Abbiamo fatto quanto richiesto dal mister: poteva andare meglio, ma ci abbiamo provato".
Vieni dalla Serie B. In cosa puoi ancora migliorare?
"Dalla Serie B cambia tutto. Spero di riadattarmi presto alla Serie A così da fare una buona stagione".
Com'è lavorare con Frendrup?
"Sicuramente è un buon giocatore, mi aiuta tanto e mi dà consigli. È molto bello giocare con lui".
Come ti trovi meglio in campo?
"Mi piace fare entrambe le fasi, ma di più conquistare i palloni e ripulire il gioco".
Come hai vissuto questi mesi?
"Questa crescita vale tantissimo per me. Ho dato tutto e continuerò a farlo: il mister lo ha capito e mi ha dato questa opportunità".
23.50 - Termina la conferenza.