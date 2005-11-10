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Genoa, De Rossi: "Grande sofferenza, ma per salvarsi bisogna giocare così"

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Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 17:37Serie A
25.10.2026 17:37Serie A
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Il tecnico del Genoa ha analizzato in conferenza stampa la vittoria casalinga contro il Venezia per 1-0
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© foto di www.imagephotoagency.it

17.21 - Al termine della sfida contro il Venezia, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.23 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Tre punti ma quanta sofferenza.
"Grande sofferenza nel secondo tempo, grande sofferenza negli ultimi 25 minuti con la Fiorentina ma per salvarsi bisogna giocare così. I ragazzi ci sono riusciti. Abbiamo concesso un paio di occasioni e sono quelle le cose più gravi perché prendere gol dopo aver sofferto così sarebbe stata una pugnalata. Non siamo riusciti a spingerli via e il Venezia ha qualità e gamba e l'ha dimostrato".

Hai fatto i cambi ma è stato difficile.
"Era difficili perché nei primi minuti del secondo tempo abbiamo perso dei palloni troppo semplici forse perché è sopraggiunta un po' di paura. Non è stata facilissima questa parte di gioco ma in campo c'era gente che in campo non ci doveva stare forse. Come Colombo che ha dato tutto e mi spiace un po' quando viene beccato dal pubblico perché loro meritano sempre applausi".

La gara di Bijlow?
"Ha avuto qualche fastidio in settimana, pensavamo non potesse giocare e invece ha fatto una grande partita".

La sofferenza.
"Le squadre che devono salvarsi penso che abbiano bisogno di questa caratteristica. Non possiamo pensare di fare partite e vincerle in carrozza anche se nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per raddoppiare. Addormentare la partita non è un modo intelligente per gestire la partita, dobbiamo andare verticali e mettere i palloni in area".

Quanto pesa non aver segnato il 2-0?
"Pesa tanto. Ma si deve far meglio nel secondo tempo. Non possiamo pensare di finire tutti i primi tempi 2-0. Il secondo tempo ci serviva ma anche un clean sheet".

Cosa dirà ai suoi ragazzi dopo questo secondo tempo?
"Dirò loro 'Bravi!'. Abbiamo vinto una partita da campionato italiano. O siamo bravi sempre quando vinciamo e tonti quando perdiamo o viceversa. E a Frendrup va detto 'Bravissimo'. E' un fenomeno umanamente. Pensavo di spiegargli la decisione che ho preso ma ho visto il suo sguardo. Non ci sono bisogno di scuse. Ha fatto bene come tutti. Io devi farli giocare un po' meglio".

Quanto era importante questa partita?
"Per me questa è stata una delle partite più importanti che ho vissuto da allenatore del Genoa. Sapevo che ci avrebbe dato punti importanti questa partita".

Cosa è successo a fine partita con la tribuna?
"Ho sbagliato io. C'era una persona sola che per novanta minuti parlava sempre. A me chi tratta da scemo va bene, ma era come il discorso legato a Colombo: sosteniamoli questi ragazzi. Ho sbagliato io, non devo reagire e chiedo scusa. Poi c'erano gli altri 30mila che hanno fatto un capolavoro di amore".

Cosa ha Wiafe?
"Un risentimento all'adduttore ma quello vuol dire tutto e vuol dire niente. Pensavo fossero crampi ma penso che qualcosina ha sentito ma ora è presto per fare una diagnosi. Penso che con la Juventus non ci sarà".

La prestazione di Ellertsson?
"Lo difendo qui ma a Pegli lo 'massacro'. E' il mio pungiball Ha questo tiro, ha potenzialità incredibile perché sa fare 3-4 ruoli, è fortissimo. Sono contento per lui perché, a parte gli scherzi, è un ragazzo fenomenale e si allena bene. Forse oggi non era forse la miglior partita per giocarci ma mi piaceva giocare con un calciatore offensivo in più".

17.37 - Termina la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Fonte: dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

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