Genoa, Maran: "Ci ha colpito un tir ma dobbiamo reagire come un blocco unico"

Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del ritorno in campo dopo i tanti casi di Coronavirus che hanno colpito la squadra genoana: "Non ci aspettavamo che il Covid-19 potesse colpirci con questa forza. Avevamo sempre fatto tutto con attenzione. Adesso esultiamo per un giocatore negativizzato. Siamo su questi livelli. Solo noi in Europa abbiamo vissuto una situazione del genere. Non è stato semplice gestire un momento così traumatico. Ci ha colpito un tir in pieno viso, reagiamo come un blocco unico, quanto successo deve servire come una spinta".