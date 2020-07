Genoa, Masiello: "Diamo il massimo, vogliamo chiudere il discorso salvezza"

Le dichiarazioni di Masiello prima di Sassuolo-Genoa.

Partita chiave per il Genoa, che oggi contro il Sassuolo può conquistare la matematica salvezza. Prima dell’inizio della partita, il difensore rossoblù Andrea Masiello ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Non ci sono segreti: dobbiamo stare sempre sul pezzo e dare il massimo in ogni partita e in ogni allenamento. Sappiamo che non è stata facile questa stagione, ma oggi dobbiamo mettercela tutta per chiudere il discorso salvezza”.