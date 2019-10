Genoa, T.Motta su Kouamé: "Non importa dove gioca ma la mentalità"

Nel corso della conferenza stampa odierna, Thiago Motta, neo allenatore del Genoa, ha parlato anche di Christian Kouamé, decisivo per il Grifone nell'ultima dopo il suo ingresso in campo. "E' un giocatore di una rosa ampia e di qualità, sono convinto che potrà dare una mano alla squadra. Non importa dove gioca ma deve avere la stessa mentalità".

