Genoa-Venezia 1-0, le pagelle: Ellertsson, che gol! Muri Bijlow e Ostigard, Adams non punge
Andrea Piras
Tre punti importanti per il Genoa che supera 1-0 il Venezia. Al "Ferraris" la squadra di De Rossi si impone grazie al gol nel primo tempo di Ellertsson e nella ripresa si affida al muro di Ostigard e alle parate di Bijlow.
LE PAGELLE DEL GENOA
Bijlow 7 - Chiude a doppia mandata la porta del Grifone. L’olandese vola e salva il risultato due volte. La prima volta su Yeboah da buona posizione e la seconda sempre sul 45 arancioneroverde autore di un tiro-cross insidioso dalla corsia di destra. Nella ripresa chiude ancora la porta salvando su Adams al 90’.
Otoa 6 - Jolly della difesa viene schierato al posto di Marcandalli come braccetto di destra. Gioca bene d’anticipo sugli attaccanti del Venezia. Più fisico rispetto al suo diretto concorrente, oggi serviva quello. Dal 70’ Marcandalli 6 - Arriva su tutti i palloni che arrivano in area anche se non sempre è preciso ma comunque efficace.
Ostigard 7 - “Monster block”, usando il gergo del volley. Un autentico muro, respinge ogni pallone che arriva dalla sua parte. Si prende Adams che certamente non è un cliente facile ed è in fiducia dopo il gol al Napoli. Nella ripresa tiene a galla la barca con i suoi colpi di testa all’interno dell’area.
Vasquez 6,5 - Il capitano é sempre l’appiglio nei momenti difficili. Aiuta molto Mitaj nella copertura sulla fascia sinistra. Sempre molto brillante e propositivo anche quando la sua squadra attacca.
Ellertsson 7 - Quando la partita sembrava bloccata ecco la giocata dell’ex di turno. L’islandese riceve sulla destra e decide di mettersi in proprio segnando la rete del vantaggio con una sassata imprendibile per Stankovic.
Wiafe 6 - Sempre molto attivo a centrocampo, dimostra personalità nell’andare a recuperare palloni agli avversari. Cerca spesso la verticalizzazione ma difetta un po’ nella precisione anche se ciò non inficia nella sua bella prestazione. Dall’81’ Amorim s.v.
Traoré 6,5 - La qualità non si discute, torna al centro del campo smistando una grande quantità di palloni con la sua qualità palla al piede. Sguscia fra le maglie del centrocampo veneto e cerca sempre la giocata per i compagni.
Mitaj 6 - Sorpresa di formazione, vince il ballottaggio con Puczka. Più sciolto rispetto alle precedenti apparizioni. Scende sulla sinistra dialogando con El Shaarawy dimostrando grande attitudine e voglia di combattere su ogni pallone. Dall’81’ Puczka s.v.
Messias 5,5 - Svaria su entrambi i fronti d’attacco invertendosi con El Shaarawy. Trova il tempo giusto dell’inserimento verso la fine del primo tempo ma il suo tocco che scavalca Stankovic è impreciso e termina sul fondo di un soffio. Dal 62’ Frendrup 6,5 - Entra per dare più solidità al reparto nel momento di maggiore difficoltà, ma insegue ogni pallone senza risparmiarsi come sempre.
El Shaarawy 5,5 - Si muove molto sulla sinistra e si fa dare tanti palloni per poi smistarli ai compagni. Passaggi sempre precisi col contagiri per l’attaccante savonese che però nella fase offensiva si vede poco. Dal 62’ Colombo 5,5 - Rientro in campo per il centravanti rossoblù, si vede poco in attacco ma i palloni giocabili non sono tanti. Si sacrifica in difesa ma poche opportunità per lui.
Osmajic 6 - Ormai è una costante al centro dell’attacco. Combatte senza risparmiarsi mai con i difensori del Venezia e si sposta su tutto il fronte offensivo per consentire gli inserimenti dei compagni di squadra.
Allenatore: De Rossi 6,5 - Cambia molto nell’undici titolare ma alla fine trova un successo importante firmato da una rete da cineteca di Ellertsson. Nella ripresa il suo Genoa entra male in campo ma alla fine riesce a reggere.
LE PAGELLE DEL VENEZIA (A cura di Giuseppe Lenoci)
Stankovic 6 - Non può nulla sull'incredibile conclusione di Ellertsson. Per il resto, risponde presente soprattutto nel primo tempo.
Halhal 6,5 - Non solo in difesa ma anche in area avversaria riesce a vincere i duelli, senza però trovare la via del gol.
Moreno 6,5 - Buona la prova al centro del terzetto con il difensore abile a leggere in anticipo le soluzioni pensate da Osmajic.
Juan Jesus 6,5 - Pian piano sta diventando il leader della sua difesa. Gli avversari trovano il gol solo con un capolavoro dalla distanza, in area sono tutti suoi i palloni.
Hainaut 5,5 - Anche per lui, come per Haps, una gara non semplice nel complesso con poche idee e soprattutto traversoni verso i propri compagni.
Dal 79' Rrahmani sv
Kike Perez 5,5 - Si accende solo a sprazzi il centrocampista spagnolo che non trova le giuste idee per provare a colpire dalla distanza.
Basic 6 - Dai suoi piedi passano le diverse sortite offensive dei suoi: qualche imprecisione ma, nel complesso, una gara sufficiente la sua.
Dal 61' Dagasso 6 - Ingresso positivo per lui: in cabina di regia firma una serie di traversoni pericolosi.
Sohm 6 - Sfiora il gol nella ripresa, dove riesce a dare il suo supporto con più frequenza all'attacco rispetto ai primi 45'.
Dall'88' Lauberbach sv
Haps 5,5 - Non particolarmente positiva la prova dell'esterno, in difficoltà nel primo tempo e senza troppi spunti nella ripresa.
Dal 61' Mazzocchi 6 - Entra con tanta voglia e i suoi cross diventano pericolosi, come quello nel recupero non sfruttato al meglio.
Yeboah 6,5 - Sembra l'unico ad avere le idee giuste per creare qualche pericolo per la porta di Bijlow. Peccato per i compagni non particolarmente precisi nel tempismo con gli inserimenti in area.
Adams 5,5 - Prova a mostrarsi nell'area avversaria ma non riesce a dare il giusto apporto alla manovra offensiva dei suoi.
Allenatore: Nicola 6 - Nel primo tempo la sua formazione fatica, e non poco, a sorprendere la retroguardia rossoblù. Meglio nella ripresa con una squadra rinnovata mentalmente dopo l'intervallo: non basta il forcing ma la squadra risponde presente.