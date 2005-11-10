Genoa, Venturino salta il ritorno da ex contro la Roma: ecco i tempi di recupero

Quella contro la Roma avrebbe dovuto essere una partita speciale per Lorenzo Venturino, che invece sarà uno dei grandi assenti del Genoa. Il giovane rossoblù era passato ai giallorossi a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, nell'operazione che aveva portato Baldanzi al Grifone. A differenza di quest'ultimo, poi riscattato dal Genoa per una cifra vicina ai 9 milioni, Venturino è tornato definitivamente in rossoblù dopo che la Roma ha deciso di non acquistarlo. Nella Capitale ha collezionato 10 presenze per complessivi 198 minuti, partendo titolare soltanto nella gara di ritorno contro il Genoa.

Venturino corre di nuovo: possibile rientro a novembre

Il ritorno in campo è stato rallentato dai problemi fisici. Come ricostruisce Il Secolo XIX, a giugno Venturino si è sottoposto a un intervento al tendine rotuleo del ginocchio destro, che lo aveva costretto anche a lasciare il ritiro della Nazionale maggiore. Successivamente è arrivata una pulizia cartilaginea al ginocchio sinistro. Adesso il classe 2006 ha ripreso a correre e nell'arco di circa un mese potrebbe tornare tra i convocati: nella migliore delle ipotesi potrebbe rivedersi in panchina contro il Milan l'8 novembre, anche se appare più probabile un rientro dopo la successiva sosta per le Nazionali.

De Rossi aspetta Venturino: "Potrà tornare molto importante"

A puntare sul suo recupero è Daniele De Rossi, anche alla luce del passaggio dal 3-5-2 al 4-2-3-1, con il 4-4-2 come ulteriore soluzione. Il nuovo assetto potrebbe offrire maggiori opportunità a Venturino, soprattutto considerando le attuali alternative sugli esterni offensivi. "Venturino per me è un giocatore che potrà tornare ad essere molto importante per noi, anche in virtù di qualche piccola modifica di formazione che abbiamo fatto sabato scorso contro la Fiorentina", ha spiegato De Rossi. Il Genoa aspetta quindi il suo rientro per aggiungere una nuova soluzione al reparto offensivo.