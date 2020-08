Getafe, Arambarri sfida l'Inter: "A marzo eravamo pronti, oggi dovremo essere perfetti"

"Solo se saremo perfetti potremo sperare di passare". Mauro Arambarri, centrocampista del Getafe, sfida così l'Inter. Raggiunto da La Gazzetta dello Sport, l'uruguaiano inquadra la partita, ripartendo dall'11 marzo, quanndo la squadra non partì per Milano: "Eravamo pronti, ma il presidente non voleva farci rischiare e ha preso rapidamente una decisione che si è rivelata giusta".

Il ritorno in campo è stato disastroso.

"Ci siamo impegnati, ma abbiamo vinto solo una partita su undici. Non aver ingranato subito ci ha complicato le cose, non ci si poteva fermare ad analizzare cosa non stesse funzionando".

Ora una partita secca.

"Figlia di un momento strano. Dovremo giocare una gara impeccabile, con tanta solidità in difesa. Sarà dura, ma abbiamo eliminato anche l'Ajax".