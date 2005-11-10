A breve la conferenza stampa di Alberto Gilardino dopo il ko di San Siro

Live TMW
A breve la conferenza stampa di Alberto Gilardino dopo il ko di San SiroLive TMW
autore
Marta Bonfiglio
Marta Bonfiglio
Oggi alle 20:02Serie A
autore Marta Bonfiglio
10.10.2026 20:02Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Inizia in salita l'avventura di Alberto Gilardino sulla panchina del Parma. Ko per 3-0 a San Siro contro l'Inter. A breve la sua conferenza stampa: diretta testuale a cura di TMW.
Altre notizie Serie A
Oggi
20:05 Serie A
Inter-Parma 3-0, le pagelle: Thuram sgasa come una DeLorean, per Corvi un altro errore pesante
20:02 Serie ATMW
TMWChivu mischia le carte, l’Inter non poteva ripartire meglio: ora in Como-Roma vincerà comunque
20:02 Serie ALive TMW
Live TMWA breve la conferenza stampa di Alberto Gilardino dopo il ko di San Siro
20:00 Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter vola in vetta da sola, Parma nel gruppone a 4 punti
19:59 Serie ALive TMW
Live TMWA breve la conferenza stampa di Cristian Chivu dopo la vittoria per 3-0 contro il Parma
19:53 Serie A
Troppa Inter, il Parma si inchina già al 45': 3-0 per i campioni d'Italia, che lanciano Spence
19:52 Serie ATMW
TMWDe Rossi non ci avrebbe puntato, Osmajic trascina il Genoa. Il terzo gol è da 3 punti