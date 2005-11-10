Una giovane Roma riparte dal Genoa: primi gol per Castro e Lulli. E Gasp fa 300 vittorie in A

Missione compiuta: la Roma archivia la rimonta subita contro il Real Madrid senza accusare contraccolpi mentali e ritrova fiducia, dando spazio anche ai tanti giovani presenti in rosa. A farne le spese è il Genoa di Daniele De Rossi, un avversario che a Roma ha un significato speciale. Dopo un primo tempo poco brillante, i giallorossi cambiano passo e si prendono i tre punti nel segno di due prime volte: Santiago Castro trova il suo primo gol in giallorosso, mentre Emanuele Lulli festeggia la prima rete tra i professionisti.

Roma, i primi gol di Castro e Lulli stendono il Genoa. Gasp: “Sapevo che avremmo reagito”

Gian Piero Gasperini non aveva dubbi sulla sua squadra, nonostante le tante e pesanti assenze. Il mister giallorosso, nella conferenza stampa postpartita, ha dichiarato: “Non avevo dubbi che avremmo avuto una reazione importante. Questo è un gruppo che conosco, chi è nello sport sa che alcune volte si possono prendere sconfitte difficili da digerire, ma c'è sempre da reagire”. Infine, un commento sui due goleador di serata: “Sono felicissimo per Lulli: sta emergendo, è un ragazzo straordinario. Castro è una punta, ha valore: deve migliorare atleticamente”.

Roma, Gasperini raggiunge quota 300 vittorie in Serie A

Oltre a tre punti pesanti per il cammino in campionato della Roma, il successo contro il Genoa consegna a Gasperini un traguardo prestigioso. Il tecnico di Grugliasco raggiunge quota 300 vittorie in Serie A, entrando in un club esclusivo: prima di lui, soltanto altri quattro allenatori sono riusciti a tagliare questo traguardo. Davanti a Gasperini figurano Giovanni Trapattoni, primo con 352 successi, Massimiliano Allegri a quota 325, Luciano Spalletti con 306 e Nereo Rocco con 302.