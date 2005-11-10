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Gol, emozioni e spettacolo: la Roma riacciuffa il Napoli al 90', al Maradona finisce 3-3

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 20:00Serie A
24.10.2026 20:00Serie A
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Sei gol al Maradona: il Napoli mostra segnali di crescita ma paga la troppa passività dopo i vantaggi. Roma mai doma e capace di riprenderla fino al 3-3.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 3-3 uno splendida Napoli-Roma, partita nella quale entrambe le squadre mostrano qualità e carattere senza però riuscire a conquistare l'intera posta. Gli azzurri giocano una delle gare più convincenti dell'ultimo periodo, vanno avanti con la magia di Anguissa e poi sul 2-0 con McTominay, ma commettono l'errore di abbassarsi troppo lasciando progressivamente campo alla squadra di Gasperini. Soulé e Balerdi completano la prima rimonta, poi ancora McTominay sembra regalare il successo ad Allegri prima del definitivo 3-3 di Balerdi al 90'. Il Napoli sale così a 11 punti e, pur mancando ancora l'appuntamento con la vittoria in campionato, compie qualche passo in avanti sul piano del gioco. La Roma, invece, conferma la propria imbattibilità e raggiunge quota 18.

Anguissa inventa la rovesciata, il Napoli chiude avanti un bel primo tempo

L'avvio è intenso e le due squadre provano subito ad attaccare. Soulé manda fuori al 7', poi il Napoli cresce: al 12' Rensch salva sul traversone di Di Lorenzo, con Lang che non riesce a trovare la porta, mentre McTominay impegna Gollini. La Roma risponde con Cristante e soprattutto Malen, fermato prima da Anguissa e poi da Meret. Al 27' arriva il vantaggio azzurro: sulla punizione di Politano la difesa respinge corto e Frank Anguissa inventa una splendida rovesciata che lascia immobile Gollini. Gli uomini di Allegri continuano ad attaccare e al 34' il portiere giallorosso deve uscire fuori area per anticipare De Bruyne. Nel finale aumentano però i pericoli romanisti: Hermoso viene murato, Gollini salva dall'altra parte su Olivera e al 44' Cristante colpisce il palo di testa, sfiorando il pareggio prima dell'intervallo.

McTominay fa doppietta, ma Balerdi completa due volte la rimonta della Roma

Il Napoli riparte fortissimo e al 48' Scott McTominay firma il 2-0: colpo di testa sul cross di Politano, respinta corta di Gollini e tap-in dello scozzese. Politano sfiora anche il tris al 57', ma da quel momento gli azzurri arretrano e la Roma prende campo. Gasperini aumenta il peso offensivo con Balerdi, Molina e Castro e viene premiato: al 70' Soulé scambia con Malen e trova un gran destro dal limite per il 2-1, quattro minuti più tardi Balerdi sfrutta una situazione confusa in area e pareggia. All'83' McTominay sembra però averla vinta con un preciso tiro da fuori dopo l'assist di Olivera. Non è finita: al 90' Balerdi vince il duello con Beukema e batte Meret per il definitivo 3-3. Subito dopo Allegri viene espulso per proteste e, nell'ultima mischia, Molina allontana il pallone che avrebbe potuto regalare al Napoli un successo sfumato due volte.

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