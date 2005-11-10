Goncalo Ramos ha risposto con forza alle polemiche per Cristiano Ronaldo

Neanche nella sosta nazionali si può stare tranquilli. In Portogallo più che in ogni altro posto calcistico del mondo. Il caos Cristiano Ronaldo, d'altronde, sta spopolando ovunque e non sarà facile tenerlo a bada per chissà quanto tempo. C'è uno che, però, sta mettendo d'accordo tutti: Goncalo Ramos, il successore di CR7 nell'attacco dei lusitani, sta continuando a segnare. E, fin quando sarà così, tutti saranno contenti.

LA RISPOSTA DI RAMOS

Lui in primis: "Le questioni esterne - ha raccontato - non influenzano l'importanza della partita. Era un'altra partita super importante come tutte le altre, ora la cosa più importante è la prossima e questo basta per il nostro gruppo. Chiaramente è sempre bello segnare, dare un contributo e fare un assist, ma la cosa più importante è la vittoria. Abbiamo tutti molta qualità, il mister ha un'ampia scelta, ma ovviamente sono felice di consolidare la mia posizione all'interno del gruppo. Il nuovo allenatore aiuta molto, abbiamo idee più chiare, sappiamo esattamente dove si trova ogni compagno, sia in fase difensiva che offensiva, e questo si è visto nella partita contro la Danimarca, ma anche nelle ultime. Stiamo migliorando di giorno in giorno, è tutto un processo. Siamo molto felici per la vittoria, ancora una volta su un campo molto difficile contro una buona squadra, e ora dobbiamo proseguire così. Gioco di pressione alta? Mi piace molto giocare così, si adatta molto al mio modo di giocare. Abbiamo recuperato palloni in zone pericolose; recuperando palla nella metà campo avversaria siamo sempre più vicini a segnare e a creare pericoli". Ora lo attende il Milan, dove non ci sarà quel caso, ma dove c'è bisogno di gol, esattamente come nel Portogallo dopo Cristiano Ronaldo.