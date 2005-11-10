Il gran gol di Ellertsson e le parate di Bijlow valgono tre punti: il Genoa supera 1-0 il Venezia

Il Genoa torna alla vittoria ed esulta al "Ferraris". La squadra di Daniele De Rossi si impone 1-0 sul Venezia grazie al gol di Ellertsson.

Sorprese per De Rossi, Nicola con Akor Adams

Tante sorprese di formazione per Daniele De Rossi rispetto a quanto trapelato alla vigilia. Assente Frendrup a centrocampo, al suo posto al fianco di Traoré c’è Wiafe. A sinistra gioca Mitaj con El Shaarawy e Messias ad innescare Osmajic. A destra confermato Ellertsson mentre in difesa davanti a Bijlow con Ostigard e Vasquez gioca Otoa. Davide Nicola si affida ad Akor Adams in attacco al fianco di Yeboah. In difesa davanti a Stankovic invece spazio ad una linea a tre con Halhal, Moreno e Juan Jesus. A centrocampo con Basic giocano Kike Perez da una parte e Sohm dall'altra mentre Hainaut e l'ex Haps agiscono sulle fasce.

La sblocca Ellertsson

L’inizio non è memorabile con le due squadre che si studiano, i padroni di casa che cercano l’imbucata centrale verso Osmajic e la squadra di Nicola che attende per tentare di colpire con le ripartenze. E la prima occasione é di marca veneta con Adams che serve Yeboah dentro l’area ma la sua conclusione viene salvata da Bijlow. Sul capovolgimento di fronte ecco la giocata che poteva stappare la partita. Ad effettuarla é Ellertsson che si accentra dalla destra e fa partire una conclusione che si insacca sotto l’incrocio dei pali. E l’occasione per il raddoppio del Grifone arriva al tramonto del primo tempo con Messias che a tu per tu con Stankovic mette fuori di un soffio. La reazione ospite arriva con Yeboah ma il suo tiro cross viene respinto molto bene da un attento Bijlow.

Il Venezia spinge, salva Bijlow

Nella ripresa il Venezia entra con il piglio più giusto e sfiora il pareggio con Kike Perez ma la sua conclusione viene respinta da Bijlow in maniera non precisa ma comunque efficace. Prova a rispondere il Genoa con il rientrante Colombo che calcia da posizione decentrata debolmente, para Stankovic in maniera sicura. Al 26’ è Juan Jesus che svetta di testa all’interno dell’area di rigore sugli sviluppi di un corner ma il pallone termina alto sopra la traversa. Ancora lagunari in avanti con Yeboah che si volta in area e calcia a botta sicura ma Colombo in fase di ripiegamento mette in corner. La squadra di Nicola spinge con insistenza e sfiora il pareggio con Adams ma il suo diagonale viene respinto ancora una volta da Bijlow.