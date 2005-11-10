Graziani: "Pio è un piccolo Toni ma non deve accontentarsi. Pellegrino deve essere preferito a Beto"

Parola di Ciccio Graziani. Uno degli attaccanti più amati della storia del calcio italiano analizza i bomber che saranno protagonisti della sfida Inter-Fiorentina al Meazza. Giudizi netti rilasciati durante la trasmissione "Il Salotto dello sport" su RTV 38. Che suggeriscono riflessioni. Del resto Ciccio è uno che ama andare dritto al cuore delle storie. Con la stessa determinazione con la quale segnava gol a raffica. Con il Toro, con la Fiorentina e con la Roma.

ESPOSITO UN TALENTO IN CRESCITA

L'analisi di Graziani parte dal centravanti dell'Inter. Uno dei gioielli del nostro calcio. "Pio mi ricorda il Toni giovane. E' un attaccante che mi piace. Però... C'é un però. Non ha ancora completato il suo percorso di crescita né dal punto di vista tecnico, né da quello caratteriale. Esposito non deve accontentarsi di quello che ha fatto e ha dimostrato in questa prima parte del campionato. Deve aver voglia di migliorarsi giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento".

PELLEGRINO, BASTA BALLOTTAGGIO

Ciccio, da ex giocatore della Fiorentina, segue con grande affetto il percorso della squadra del suo amico Vanoli. E parlando del rendimento di Pellegrino si permette di regalare un consiglio al tecnico viola. "Pellegrino non mi dispiace anche se, come i suoi compagni, è penalizzato da questo momento difficile della Fiorentina. Vanoli lo può aiutare nel suo percorso di crescita. Come? Il ballottaggio tra due centravanti quasi titolari non ha mai funzionato. Vanoli punti su Pellegrino o Beto. Concedendo al prescelto di poter giocare un buon numero di gare senza l'ansia del ballottaggio. Io non avrei dubbi e è punterei su Pellegrino".