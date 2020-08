Gyasi: "E' l'anno più bello per tutti noi. Mi piacerebbe rimanere, Spezia mi ha dato tanto"

vedi letture

L'attaccante dello Spezia Emmanuel Gyasi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport dopo la promozione in A degli Aquilotti: "Devo molto a tutti; mi sono dovuto adattare per un periodo a fare il centravanti, non il mio ruolo. Ho superato anche questa. Non ho mai mollato e ora mi godo una serie A che era nei sogni miei quando ho iniziato a giocare. Da novembre a febbraio abbiamo infilato 13 partite senza sconfitte. Ne parlai con Elio Capradossi, lo dissi chiaro, possiamo farcela. Da quel momento ci ho creduto tantissimo. La cena di ieri? Ho visto compagni piangere, un gruppo fantastico. Angelozzi ci ha detto parole commoventi. E’ forse l’anno più bello per tutti noi. Il futuro? Decideremo serenamente, mi piacerebbe rimanere. Spezia mi ha dato tanto".