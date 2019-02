Hamsik-Cina, il ct della Slovacchia: "Ha scelto lui di fare questo passo"

Fonte: www.tuttonapoli.net

Pavel Hapal, commissario tecnico della nazionale slovacca, ha parlato anche del futuro in Cina di Marek Hamsik in un'intervista concessa a Sport.sk: "Sarà un grande cambiamento per Marek. Lui stesso ha scelto di fare questo passo, noi dobbiamo rispettarlo. Ho parlato con lui prima che la cosa si sapesse, quindi sapevo cosa poteva succedere. Ci siamo telefonati di domenica e mi disse che non c'erano ostacoli. Spero che si adatti il più rapidamente possibile al nuovo ambiente, anche se il campionato comincerà soltanto a marzo. Per ora posso dire di essere contento per il fatto che i problemi fisici che l'hanno tormentato nelle scorse settimane non ci siano più, tant'è che questo weekend ha giocato".