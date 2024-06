Ufficiale AlbinoLeffe, non esercitata l'opzione per Ercolani. Il difensore rientrerà al Trento

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo che l'AlbinoLeffe "comunica di non aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva delle prestazioni sportive del calciatore Filippo Ercolani, che pertanto - a decorrere dal 1° luglio 2024 - rientrerà al club di provenienza A.C. Trento 1921.

A Filippo un sentito ringraziamento per l'impegno profuso in questi mesi a Zanica e il migliore augurio per il prosieguo del suo percorso professionale".