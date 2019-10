© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marek Hamsik, la Cina e un'avventura che potrebbe finire presto. Secondo quanto riportato da Il Romanista l'ex capitano del Napoli vorrebbe infatti tornare in Europa, visto che la pioggia di milioni che sta percependo in Oriente non sembrano bastare per farlo sentire importante nel mondo del calcio.