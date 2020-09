Hauge ammette: "Il Milan? Ci sono dei contatti, ma l'offerta deve accontentare il club"

Autore di un assist nel match vinto oggi contro il Valerenga, l'esterno sinistro del Bodo/Glimt, Jens Petter Hauge, ha parlato così dell'interesse del Milan nella consueta intervista post-gara ai microfoni di NRK: "So che ci sono contatti. A loro è piaciuto quello che hanno visto quando li abbiamo affrontati. Giocano un tipo di calcio in cui posso divertirmi. È un'opportunità entusiasmante che bisogna considerare e prendere sul serio. L'offerta dovrà accontentare il club. Voglio una squadra in cui ci siano buone possibilità di giocare e un allenatore che abbia fiducia in me", ha detto il norvegese.