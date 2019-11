Hellas, dopo due gare riecco Veloso. Juric: "Sta bene, ha lavorato molto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miguel Veloso torna a disposizione di Ivan Juric. Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico croato ha annunciato il ritorno del centrocampista portoghese ex Genoa: "Veloso sta bene, ha lavorato molto per non perdere la forma. Può essere una soluzione dall'inizio. Magari andiamo con prudenza, vediamo oggi". Veloso ha dovuto saltare le ultime due partite per un problema al polpaccio.

