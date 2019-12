Hellas Verona, per Salcedo sensazioni negative: si teme un lungo stop

Ore di apprensione sul fronte Eddie Salcedo in casa Hellas Verona. Nel corso della seduta mattutina di lunedì, l'attaccante di proprietà dell'Inter ha riportato un trauma distorsivo in iperestensione del ginocchio destro. Le sensazioni che filtrano da Peschiera del Garda non sono positive: si teme un lungo stop per il numero ventinove dei veneti, anche se il responso definitivo arriverà soltanto con gli esami strumentali del caso. Juric, intanto, incrocia le dita per un giovane che nelle ultime settimane si era ritagliato uno spazio importante in squadra.