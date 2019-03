Higuain lascia l'Argentina: dal gol all'esordio alle parole di Maradona

I cinque migliori momenti del "Pipita" Gonzalo Higuain con la maglia della Nazionale argentina.

Gonzalo Higuain ha deciso: lascerà la Nazionale Argentina. 10 anni con l'Albiceleste, dove il Pipita, nonostante i tanti gol segnati, non ha ripetuto quanto di buono fatto con i club. "In molti saranno contenti del mio addio", ha detto Higuain, un po' stizzito, nel corso dell'intervista rilasciata a Fox Sport Argentina. In patria infatti Higuain non è il Pipita, ma viene chiamato dai tifosi "El Pecho Frio", letteralmente il petto freddo, per descrivere così la sua mancanza di carattere quando conta. Nonostante tutto, Higuain si è tolto diverse soddisfazioni con la maglia dell'Albicelste: questi i suoi 5 momenti migliori con la maglia dell'Argentina.

- IL GOL ALL'ESORDIO - 10 ottobre 2009, match di qualificazione al Mondiale del 2010. Higuain, alla prima gara con la maglia dell'Argentina, convocato dal CT Diego Armando Maradona, trova il suo primo gol in Albiceleste: gran tiro a incrociare in area di rigore, una rete fondamentale per la vittoria finale con il Perù (2-1 il punteggio finale).

- LA PRIMA TRIPLETTA CON L'ARGENTINA - Nella seconda gara del girone B del Mondiale in Sudafrica, l'argentina batte la Corea del Sud 4-1 grazie ad una tripletta di Higuain. Primo gol di testa sul filo del fuorigioco, poi un facile tap-in dopo la doppia conclusione di Messi respinta dal portiere coreano, infine un altro colpo di testa ad incrociare che ha beffato l'estremo difensore della Corea del Sud.

- ANCORA TRE GOL IN NAZIONALE - Dopo la tripletta al Mondiale, Higuain si è ripetuto: tre gol nella sfida con il Cile valida per le qualificazioni al Mondiale 2014. Il primo gol è una perla di rara bellezza: lancio di Di Maria, il Pipita controlla in corsa e lascia partire un destro violento sotto la traversa. Higuain si è poi ripetuto con un sinistro al volo ed infine ha chiuso la gara mettendo a segno la sua terza rete duettando con Messi in area di rigore.

- CONVOCATO PER RUSSIA 2018 - Jorge Sampaoli lo ha convocato per il Mondiale in Russia lasciando a casa Mauro Icardi. Una scelta forse inaspettata, visto che Icardi aveva chiuso la stagione in serie A segnando 28 gol, mentre Higuain si era fermato a 16. Una convocazione che in patria ha fatto discutere, con Diego Armando Maradona che ha difeso Higuain accusando pesantemente Icardi: "Higuain? Vale dieci volte di più rispetto a Icardi".

- FRA I MIGLIORI MARCATORI DELL'ARGENTINA - Nonostante tutto, Higuain ha segnato ben 32 reti con la maglia dell'Argentina ed occupa il sesto posto fra i marcatori della Nazionale, staccato di due reti da una leggenda come Maradona (quinto con 34 reti).