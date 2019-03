Higuain lascia l'Argentina: "Il mio ciclo è finito, in molti saranno contenti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gonzalo Higuain lascia l'Argentina. Il Pipita in un'intervista concessa ai microfoni di Fox Sport Argentina ha annunciato il suo ritiro dall'Albiceleste: "Il mio ciclo è finito, in molti saranno contenti. Ora possono smettere di preoccuparsi se ci sono o meno e pensare solo a chi ci sarà. Ho già parlato con Scaloni e gli ho detto il mio punto di vista. Durante il mio periodo con la maglia dell'Argentina abbiamo fatto buone cose, non è stato un fallimento. Fallimento vuol dire non qualificarsi ad un Mondiale, non giocare tre finali, pur perdendole. In tanti mi hanno criticato, spesso si parla più dei gol che ho sbagliato rispetto a quelli che ho fatto, ma ho sempre dato tutto per la Nazionale".