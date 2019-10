23 azzurri per Euro 2020, tutti i focus di TMW sull'Italia del ct Mancini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La rosa per l'Europeo è praticamente fatta". A dirlo è Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia. Un annuncio arrivato ad ampia distanza dal 12 giugno, giorno del là della kermesse continentale. Chi saranno i 23 che il ct chiamerà per Euro 2020? Tuttomercatoweb.com dedica un lungo speciale agli azzurri, ruolo per ruolo, per cercare di capire quale sarà la lista dell'Italia per l'Europeo. Questi tutti i nostri approfondimenti:

23 azzurri per Euro 2020, portieri: Gigio c'è, il terzo è un rebus - Leggi la news, CLICCA QUI!

23 azzurri per Euro 2020, terzini destri: abbondanza e una certezza - Leggi la news, CLICCA QUI!

23 azzurri per Euro 2020, centrali: pochi dubbi se recupera Chiellini - Leggi la news, CLICCA QUI!

23 azzurri per Euro 2020, terzini sinistri: Emerson sicuro, poi De Sciglio? - Leggi la news, CLICCA QUI!

23 azzurri per Euro 2020, centrocampisti: titolari ok, manca Roma - Leggi la news, CLICCA QUI!

23 azzurri per Euro 2020, ali: tre sicure, ma saranno quattro? - Leggi la news, CLICCA QUI!