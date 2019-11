5 big per il futuro: Ampadu per il Galles, la Finlandia con Antman

Gli Europei si avvicinano e le qualificazioni stanno per terminare. Il quadro del primo Europeo itinerante è praticamente disegnato ma tra chi sogna in grande, come l'Italia, chi cerca conferme, come il Portogallo, c'è anche chi vuole il riscatto. Chi non si è qualificato, chi deve ancora farlo. Chi programma il futuro con un nuovo ciclo o chi sta per chiudere quello fatto di senatori e di big sul Sunset Boulevard. A un passo dal termine della corsa a Euro 2020, Tuttomercatoweb.com analizza il calcio che verrà. Cinque talenti nati dopo il 1 gennaio del '99 per ogni scheda.

5 big per il futuro Dopo aver analizzato le varie Nazioni con 5 talenti ciascuna, è il turno di concentrarci sul migliore delle altre. Cinque schede, venticinque nazionali in ordine alfabetico. In questo caso un solo giocatore rilevante e già in una big europea come Ethan Ampadu. Il gallese è stato una delle tante scommesse giocate dai bibitari del RB Lipsia, stavolta però il Chelsea non ha lasciato il riscatto e lo riavrà in estate. Già 9 presenze in Nazionale, è uno dei cardini del calcio del Galles del futuro. La Finlandia, viceversa, non ha stelle già tra i big e solo qualche promessa tra i giovani. Incuriosisce però il giovane Oliver Antman, che ha pescato uno dei migliori club al mondo per lo scouting come i danesi del Nordjsaelland. Giorgi Chakhvetadze è entrato nella storia col primo gol della Nations League con la Georgia: curiosità statistiche a parte, il trequartista del Gent è già una certezza tra i pro. Senza fine la crisi calcistica della Grecia che non ha veri e propri talenti per il futuro, attesa per Troy Parrott: la punta del Tottenham è la speranza dell'Irlanda che verrà.

FINLANDIA

Oliver Antman (2001, centrocampista centrale, Nordsjaelland)

GALLES

Ethan Ampadu (2000, difensore centrale, RB Lipsia)

GEORGIA

Giorgi Chakvetadze (1999, trequartista, Gent)

GRECIA

Dimitrios Emmanouilidis (2000, esterno destro, Panionios)

IRLANDA

Troy Parrott (2002, attaccante centrale, Tottenham)