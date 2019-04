Boom Ajax, la squadra che giocherebbe stasera vale sei volte di più

© foto di Insidefoto/Image Sport

La squadra che si è valorizzata maggiormente in questa stagione europea è senza ombra di dubbio l'Ajax. Sei volte tanto, per la precisione. Il probabile undici che scenderà in campo questa sera è costato di soli cartellini appena 54,55 milioni. Oggi (dati Transfermarkt) ben 340. Tutti hanno visto innalzare il proprio valore, in particolar modo De Ligt e De Jong, giocatori cresciuti nel vivaio. In particolare quest'ultimo è stato già ceduto al Barcellona per 75 milioni più 11 variabili e chissà che, se i lancieri dovessero andare avanti, questo record verrà battuto proprio dal suo compagno di squadra, anch'egli nel mirino dei catalani.

Ecco nel dettaglio l'evoluzione degli undici giocatori:

ANDRE ONANA

23 anni, Camerun

Valore al momento dell'acquisto: 150 mila euro (2015, dal Barcellona)

Valore attuale: 32 milioni

Saldo: +31.85 milioni

JOEL VELTMAN

27 anni, Olanda

Cresciuto nel vivaio

Valore attuale: 5 milioni

Saldo: +5 milioni

MATTHIJS DE LIGT

19 anni, Olanda

Cresciuto nel vivaio

Valore attuale: 70 milioni

Saldo: +70 milioni

DALEY BLIND

27 anni, Olanda

Valore al momento dell'acquisto: 16 milioni (2018, dal Manchester United)

Valore attuale: 18 milioni

Saldo: +2 milioni

NICOLAS TAGLIAFICO

26 anni, Argentina

Valore al momento dell'acquisto: 4 milioni

Valore attuale: 25 milioni

Saldo: +21 milioni

FRENKIE DE JONG

21 anni, Olanda

Cresciuto nel vivaio

Ceduto al Barcellona per 75 milioni più 11 variabili

Saldo: +75 milioni

LASSE SCHONE

32 anni, Danimarca

Ingaggiato a parametro zero

Valore attuale: 3 milioni

Saldo: +3 milioni

DONNY VAN DE BEEK

22 anni, Olanda

Cresciuto nel vivaio

Valore attuale: 25 milioni

Saldo: +25 milioni

HAKIM ZIYECH

26 anni, Marocco

Valore al momento dell'acquisto: 11 milioni (2016, dal Twente)

Valore attuale: 35 milioni

Saldo: +24 milioni

DUSAN TADIC

30 anni, Serbia

Valore al momento dell'acquisto: 11.4 milioni (2018, dal Southampton)

Valore attuale: 20 milioni

Saldo: +8.6 milioni

DAVID NERES

22 anni, Brasile

Valore al momento dell'acquisto: 12 milioni (2017, dal Sao Paulo)

Valore attuale: 32 milioni

Saldo: +20 milioni