Champions al via - L'equilibrio regna sovrano: la scheda del girone G

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci siamo. Stasera prenderà il via l'edizione 2019-2020 della Champions League. Ve la racconteremo, come sempre, sulle pagine di TMW. In attesa che si scenda finalmente in campo, vi presentiamo le squadre che si sfideranno per arrivare alla finale di Istanbul.

Benfica - Clicca qui per la scheda dei portoghesi

L'allenatore - Bruno Lage

La stella - Ruben Dias

La possibile rivelazione - Nuno Tavares

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Vlachodlmos; Nuno Tavares, Ferro, Dias, Grimaldo; Pizzi, Samaris, Florentino, Rafa Silva; Seferovic, De Tomas.

Lione - Clicca qui per la scheda dei francesi

L'allenatore - Sylvinho

La stella - Memphis Depay

La possibile rivelazione - Houssem Aouar

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Lopes; Dubois, Denayer, Andersen, Koné; Auoar, Mendes, Tousart; Traoré, Dembélé, Depay.

Lipsia - Clicca qui per la scheda dei tedeschi

L'allenatore - Julian Nagelsmann

La stella - Timo Werner

La possibile rivelazione - Ademola Lookman

Oggi giocherebbe così - (3-5-2): Gulacsi; Mukiele, Orban, Konaté; Klostermann, Sabitzer, Demme, Kampl, Halstenberg; Schick, Werner.