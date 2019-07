Daily Mail - Ultimatum United a Lukaku: 4 giorni per chiudere con l'Inter

© foto di Dimitri Conti

Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito al futuro di Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United ambito - in particolare - dall'Inter e più recentemente anche dalla Juventus. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, avrebbe concesso al giocatore "quattro giorni liberi per finalizzare la trattativa con l'Inter dopo che lo United ha respinto la prima offerta nerazzurra".

Se il belga non dovesse riuscire a concretizzare il trasferimento entro la scadenza - si legge - allora Solskjaer sarà costretto a reintegrarlo in squadra dopo la mancata convocazione per la penultima amichevole di pre-campionato contro il Kristiansund. "Resta inteso che la prima scelta di Lukaku è quella di legarsi con Conte all'Inter - assicura il media inglese -, tuttavia avrebbe anche aperto al trasferimento alla Juve".