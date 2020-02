vedi letture

...E alla fine arriva Giorgio

Juventus-Brescia 2-0 (39’ Dybala, 75’ Cuadrado)

...E alla fine arriva Giorgio. Giorgio Chiellini, chi sennò? il capitano della Juventus e della Nazionale italiana. Non è stato certo difficile capire il motivo del boato dell'Allianz Stadium, quando questo pomeriggio il centrale classe 1984 si è alzato dalla panchina per iniziare il processo di riscaldamento.

Applausi, cori, entusiasmo. Fino al suo ingresso in campo, al minuto 78 e con la partita già in naftalina. Ci ha pensato Bonucci a lasciargli il posto e anche la fascia, mostrandogli la strada verso il suo habitat più naturale: l'area di rigore. Un habitat dal quale Chiellini è dovuto purtroppo restare assai lontano per quasi sei mesi, vista la rottura del legamento crociato patita giusto la settimana dopo il suo esordio con tanto di gol a Parma nella Serie A 2019-2020. Una tegola pesantissima per tutto il mondo Juve, con De Ligt obbligato a bruciare le tappe, un po' di sbandamento nello spogliatoio e tante certezze difensive svanite nel nulla. Ma anche per il calcio italiano più in generale, con la paura di perdere il leader degli azzurri del ct Mancini proprio nell'anno del tanto atteso Europeo.

"Si è messo da solo in campo. Era da ieri che lo diceva, ha fatto sei mesi di grandi sacrifici", ha detto di lui mister Sarri dopo il ritorno contro le Rondinelle. Il miglior modo di riprendere confidenza col pallone, con la sua seconda casa, col campionato e coi suoi compagni di squadra, oltre che con la vittoria. Perché a Torino, e non solo, di Chiellini c'è sicuramente un bisogno assoluto. Ieri, oggi e domani.