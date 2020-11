E' la Serie A degli over 35, 10° posto: Young, meglio di Perisic nel 3-5-2 di Conte

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che verrà pubblicata quest'oggi sulle nostre colonne in base al rendimento espresso in queste prime sei giornate.

10° posto - Ashley Young (35 anni e 3 mesi)

Squadra: Inter

Parte/minuti giocati: 4/164

Per come interpreta il ruolo di esterno a tutta fascia Antonio Conte nel suo 3-5-2, il laterale inglese è senza dubbio il miglior esterno sinistro a disposizione del tecnico leccese in questa rosa. Meglio anche di Perisic, decisamente più attaccante, o di Darmian, che a sinistra resta un adattato. E non a caso quando l'ha avuto a disposizione Conte l'ha sempre schierato: le uniche partite saltate da Young sono state quelle in cui era assente a causa della positività al Covid-19. Fin qui la sua miglior partita è stata quella di Benevento, il più convincente successo dei nerazzurri in questo avvio di stagione.